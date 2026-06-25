EPDK, LPG Dağıtıcı Değişikliği Süresini Uzattı - Son Dakika
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EPDK, LPG Dağıtıcı Değişikliği Süresini Uzattı

25.06.2026 19:31
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EPDK, LPG otogaz bayileri için dağıtıcı değişikliği süresini 30 Haziran'dan 3 Ağustos'a uzattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TP Petrol Dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.

EPDK'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, daha önce 30 Haziran olarak belirlenen geçici dağıtıcı değişikliği başvuru süresi 3 Ağustos'a uzatıldı.

Geçici dağıtıcı değişikliği yapan bayilerin ilgili dönemi kapsayan bayilik sözleşmelerini Kuruma bildirmeleri gerekecek. Bildirimde bulunmayan bayilerin lisansları ise 4 Ağustos'ta resen TP Petrol Dağıtım AŞ bayisi olarak tadil edilecek.

Düzenleme kapsamında, yeni dağıtıcının ürünlerini satan bayiler kurumsal kimlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak. Geçiş sürecindeki bayilerden fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü istenmeyecek, lisans tadil bedeli de alınmayacak.

Öte yandan, TP Petrol Dağıtım AŞ ile bayilik sözleşmesi 30 Haziran'dan önce sona eren bayiler, söz konusu düzenleme kapsamında sağlanan kolaylıklardan yararlanamayacak.

EPDK, düzenlemeyle TP Petrol Dağıtım AŞ LPG otogaz bayilerinin mağduriyet yaşamamasını, piyasa istikrarının korunmasını ve tüketicilerin akaryakıta kesintisiz erişiminin sürdürülmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, LPG Dağıtıcı Değişikliği Süresini Uzattı - Son Dakika

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