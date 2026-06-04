EPİAŞ Özbekistan ile Elektrik Piyasası İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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EPİAŞ Özbekistan ile Elektrik Piyasası İçin İşbirliği Yapacak

EPİAŞ Özbekistan ile Elektrik Piyasası İçin İşbirliği Yapacak
04.06.2026 13:59
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EPİAŞ, Özbekistan'ın elektrik piyasasını geliştirmek için Uzenergosotish JSC ile mutabakat imzaladı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Özbekistan Cumhuriyeti Kamu Elektrik Tedarik Şirketi Uzenergosotish JSC ile Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

EPİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şirket, Uzenergosotish JSC ile Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesine yönelik işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul'da bir mutabakat belgesi imzaladı.

Mutabakat çerçevesinde, elektrik piyasasına yönelik çevrim içi ticaret platformlarının geliştirilmesi, elektrik piyasası işlemlerinin hayata geçirilmesi ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması alanlarında işbirliği yapılacak.

Taraflar, karşılıklı görüşmelerle belirlenecek diğer alanlarda da işbirliği yapabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPİAŞ Özbekistan ile Elektrik Piyasası İçin İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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