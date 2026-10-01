EPİAŞ verilerine göre dün spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 758 lira 12 kuruş oldu - Son Dakika
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EPİAŞ verilerine göre dün spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 758 lira 12 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 758 lira 12 kuruş oldu. Aynı gün piyasadaki işlem hacmi 5 milyon 380 bin 710 lira, gaz ticaret miktarı ise 303 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 758 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 380 bin 710 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 541 bin 374 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 758 lira 12 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 303 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 660 lira, satış fiyatı ise 16 bin 870 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 140 bin 819 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 100 bin 158 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: EPİAŞ verilerine göre dün spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 758 lira 12 kuruş oldu - Son Dakika
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