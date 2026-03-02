EPPO, AB Bütçesine Yönelik 67 Milyar Avroluk Soruşturma Başlattı

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Birliği (AB) ve üye ülke bütçelerine yönelik toplam 67,27 milyar avroluk 3 bin 602 dosyanın soruşturulduğunu bildirdi.

AB bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı EPPO, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, EPPO'nun soruşturduğu dava sayısının önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 3 bin 602'ye ulaştığına dikkat çekildi.

Söz konusu dosyaların AB ve ulusal bütçeleri toplamda 67,27 milyar avro zarara uğrattığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu rakamın 2024 yılında 24,8 milyar avro olduğu ve son 1 yılda neredeyse 3 kat arttığı ifade edildi.

Açıklamada, tahmini zararın 3'te 2'sinden fazlası olan 45 milyar avronun AB'nin gelir kaynaklarını etkileyen KDV ve gümrük dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu ve bunun çok uzun süredir göz ardı edilen bir suç endüstrisini gün yüzüne çıkardığı kaydedildi.

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.