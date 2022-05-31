BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu - Son Dakika
Üye Girişi

BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu

31.05.2022 10:14

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, Erdek için turizm sezonundan umutlu olduğunu söyledi Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdek'in turizm açısından şanslı ilçelerden olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla geçen dönemlerde bile turizmde beklentilerin üstüne çıkıldığını kaydetti.

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, Erdek için turizm sezonundan umutlu olduğunu söyledi

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdek'in turizm açısından şanslı ilçelerden olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla geçen dönemlerde bile turizmde beklentilerin üstüne çıkıldığını kaydetti.

Erdek'in turizm beklentilerini karşılanacağına inandığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Erdek'in harita üzerindeki potansiyeli diğer ülkelerden de en yakın, deniz en rahat gidilebilecek yer olduğu için arz ve talebini hafta sonlarında fazlasıyla karşılıyor. Hafta içi konaklayan misafirlerimiz adına da durum iyi sayılır. Belki eskisi gibi sezon ortasında anonsları duymayacağız ama hala pansiyonlar yapılıp, oteller yapıldığına göre sezondan ümitliyiz."

Sarı, coğrafi işaretli Kapıdağ mor soğanının eylül ayından itibaren Avrupa'ya ihraç edileceğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu
BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu
BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu
BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Tarlacı: 'Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı' Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Tarlacı: 'Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı'
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, turizm sezonundan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement