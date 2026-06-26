Erdemir 9. Heykel Yarışması'nda Genç Yetekler Ödüllendirildi - Son Dakika
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Erdemir 9. Heykel Yarışması'nda Genç Yetekler Ödüllendirildi

26.06.2026 11:24
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Erdemir, 'Sonsuz İnsan, Sonsuz Form' temasıyla düzenlediği 9. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda 18 eser ödüllendirildi.

Entegre çelik üreticisi Erdemir'in, bu yıl "Sonsuz İnsan, Sonsuz Form" temasıyla gerçekleştirildiği 9. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda genç yetenekler ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir'in, sanat eğitimine katkı sağlamak ve heykel sanatının gelişiminde rol oynayacak genç yetenekleri desteklemek hedefiyle 9. kez düzenlediği yarışmaya bu yıl Türkiye'deki 14 üniversiteden toplam 88 eser başvurdu.

Bu yılki tema kapsamında katılımcılar, insanın yaratıcı gücünü, çeliğin sınırsız dönüşebilirliği ve teknolojinin insan kimliği üzerindeki etkileriyle birlikte ele aldı.

Dijital çağın sunduğu yeni katmanları çeliğin fiziksel formuyla birleştiren eserler, çeliğin endüstriyel bir ürün olmasının yanı sıra güçlü bir sanat malzemesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yarışmanın seçici kurulunun titiz değerlendirmeleri sonucunda, yarışmaya katılan çalışmalar arasından 18 eser ödüle layık görülürken, 21 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

Heykel alanında lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren genç sanatçılar OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Yağız Akdoğan'ın "Gluttony" isimli eseriyle birinci olduğu yarışmada, Anadolu Üniversitesi'nden Mehmet Türken "Miskin Keçi" isimli eseriyle ikinciliğin, aynı üniversiteden Selin Varol da "Altüst" isimli eseriyle üçüncülüğün sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler, OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı'nın ardından Ereğli, İskenderun ve Divriği'de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Erdemir, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir 9. Heykel Yarışması'nda Genç Yetekler Ödüllendirildi - Son Dakika

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