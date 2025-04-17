Erdemir ve İsdemir Tube Eurasia Fuarı\'nda Buluştu

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Tube Eurasia Fuarı'nda Net Sıfır Yol Haritası ve yenilikçi ürünlerine yönelik soruları yanıtlarken stratejik iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı.

Türkiye demir çelik sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Erdemir ve İsdemir, boru, çelik, profil ve tel endüstrisinden profesyonelleri bir araya getiren Tube Eurasia 2025 Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu. Bu yıl 60. kuruluş yılını kutlayan Erdemir ve 55. yaşını geride bırakan İsdemir, yurt içi ve yurt dışından fuara katılan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 2024 yılı başında açıkladığı Net Sıfır Yol Haritası doğrultusunda yatırımlarına hız veren OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir'den ekipler, 7. salondaki 722 numaralı stantta ziyaretçilerin yenilikçi ürünler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Tube Eurasia Fuarı, 9-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. - İSTANBUL