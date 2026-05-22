Erdemli\'de sosyal yardımlar için yeni merkez açıldı

22.05.2026 11:33
Mersin Erdemli Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturacak Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binasını açtı. 1 Haziran'da ise yerel esnaftan alışverişi teşvik edecek Erdemli Hilal Kart uygulaması başlatılacak.

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri buluşturacak Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezinin yeni hizmet binası açılırken, 1 Haziran itibarıyla 'Erdemli Hilal Kart' uygulamasının da hayata geçirileceği bildirildi.

Erdemli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri de aynı çatı altında buluşturacak merkez, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güçlü bir örneği olacak. Paylaşma kültürünü büyütmeyi hedefleyen merkez sayesinde, gönüllere dokunan sosyal hizmet çalışmalarının daha etkin şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Açılışta konuşan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, "Erdemli halkına, özellikle de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun, her platformda da söylüyoruz, Erdemli halkı gerçekten söz konusu yardımlaşma ve hayır konusu olduğu zaman elinden gelen hiçbir desteği esirgemiyor. Bu tesisimizin Erdemli'ye hayırlı olması dileğiyle" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında önemli projelere imza attıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün burada sadece bir bina açılışı yapmıyoruz. Paylaşmanın dayanışmanın merkezi olan 'Limon Çiçeği'nin yeni ofisini açmak için bir araya geldik. Sosyal belediyecilik çatısı altında üretken belediyeciliğin örneğini Erdemli'de devam ettirmek için önümüzdeki günlerde de inşallah yeni hizmetlerimizle vatandaşlarımızı buluşacağız" diye konuştu.

İlçede 'Erdemli Hilal Kart' uygulamasının da hayata geçeceğini belirten Başkan Mustafa Kara, Allah'ın izniyle Erdemli Belediye Başkanı olarak çok önem verdiğim 'Erdemli Hilal Kart'ın başvurularını 1 Haziran itibarıyla almaya başlıyoruz. Bir tek kriterimiz var, burada kriteri kabul edilen vatandaşlarımız için. Erdemli'nin yerel esnaflarından alışveriş yapmaları. Belirli noktalardan alışveriş yapacak inşallah biz de Erdemli Belediyesi olarak kendilerine katkıda bulunmuş olacağız. Şimdiden Erdemli Hilal Kart, Erdemli'mize hayırlı uğurlu olsun. Bir önceki hizmet binamızın yerine de inşallah haziran ayı içerisinde 0-15 yaş ihtiyaç sahibi çocuklarımız için minik kalpler kıyafet evi olarak açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün buraya katılımlarınızdan dolayı her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 'Alo 153'ten başvuruda bulunabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

