Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak

24.06.2022 15:50
Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4'ün (YEKA GES-4) Erzin ve Viranşehir bölgelerindeki kapasite yarışmaları, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4'ün (YEKA GES-4) Erzin ve Viranşehir bölgelerindeki kapasite yarışmaları, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 12 bölge için gerçekleştirilerek yarışmalar 13.30'da Bakanlığın 1 no'lu salonunda başlayacak.

YEKA GES-4 kapsamında, Erzin'de 2, Viranşehir'de 10 bölge için 11 yatırımcı yarışacak.

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Kaynak: AA

Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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