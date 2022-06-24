Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4'ün (YEKA GES-4) Erzin ve Viranşehir bölgelerindeki kapasite yarışmaları, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 12 bölge için gerçekleştirilerek yarışmalar 13.30'da Bakanlığın 1 no'lu salonunda başlayacak.
YEKA GES-4 kapsamında, Erzin'de 2, Viranşehir'de 10 bölge için 11 yatırımcı yarışacak.
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