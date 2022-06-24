Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 12 bölge için gerçekleştirilerek yarışmalar 13.30'da Bakanlığın 1 no'lu salonunda başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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