Erzincan'a 247 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'a 247 Milyon Lira Hibe Desteği

Erzincan'da 24 üreticiye 247 milyon lira hibe verilecek, sera alanı 890 dönüme ulaşacak.

06.03.2025 20:16
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Erzincan Valiliği tarafından hayata geçirilen "Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" için IPARD III Programı kapsamında başvuruda bulunan 24 üreticiye, 247 milyon lira hibe sağlanacak.

24 proje sahibinin "IPARD III Programı - 2. Başvuru Çağrı Dönemi"nde sunduğu projeler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 247 milyon liralık hibe desteği sağlanmasına karar verildi.

Proje ile 253 dönümlük yeni bir sera alanı oluşturulurken, Erzincan'ın toplam sera varlığı 890 dönüme ulaşacak.

Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan yeni sera alanının yaklaşık 400 kişiye istihdam kaynağı olması bekleniyor.

Desteklerle, yıllık 6 bin 325 ton domates ve 1 milyon 265 bin marul üretimi hedefleniyor. Bu üretimle birlikte, il ekonomisine yılda yaklaşık 350 milyon liralık ekonomik katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, mevcut yatırımlarla birlikte Erzincan'ın bölgede sera üssü haline geleceğini söyledi.

Desteklerin kentte tarımsal kalkınmanın yanı sıra istihdama da katkı sağlayacağını belirten Aydoğdu, "Projeye destekleri için başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz ve Erzincan'ımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'a 247 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'a 247 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
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