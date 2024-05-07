Erzincan Belediyesi Ahşap İmalat Atölyesi Vatandaşlara Hizmet Veriyor

Ekonomi

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı bulunan, Ahşap İmalat Atölyesinde kent mobilyaları üretimi yapılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Erzincan Belediyesi parklarda, caddelerde, meydanlarda ve vatandaşların toplu kullanım alanlarında kullanacakları kamelya, bank ve otobüs durağı gibi sürekli ihtiyaç hissedilen ürünleri kısa zaman içerisinde belediyeye ait marangoz atölyelerinde üreterek vatandaşların kullanımına sunuyor. - ERZİNCAN