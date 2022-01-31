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Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu - Son Dakika

Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu

31.01.2022 11:07
Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu

TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Verilere göre Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu.

DOSİAD analizlerine göre, 2021 yılında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde, 387 şirket, 37 kooperatif ve 221 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2021 yılı toplamında bölgede 60 şirket, 11 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 63 şirket, 15 kooperatif ve 150 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.

Kuzeydoğu Anadolu Birikimli Veriler

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 684 şirket, 52 kooperatif ve 340 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 89 şirket, 18 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 80 şirket, 19 kooperatif ve 317 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi Birikimli Veriler

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizler bazında, 2021 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 486 şirket, 96 kooperatif ve bin 178 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2021 yılı toplamında 340 şirket, 54 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 297 şirket, 47 kooperatif ve 728 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Bölge İlleri Şirket Kurulum Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller Van, Malatya ve Elazığ oldu. Dönemde Van'da 505, Malatya'da 479, Elazığ'da 332, Erzurum'da 252, Bitlis'te 134, Ağrı'da 152, Bingöl'de 131, Muş'ta 113, Erzincan'da 108, Hakkari'de 98, Kars'ta 55, Iğdır'da 69, Tunceli'de 37, Ardahan'da 21 şirket kuruldu.

2021 yılında Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 8,3 Arttı

2021 yılında kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 8,3 artış oldu. Geçtiğimiz yıl toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Aralık ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 artmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı.

2021 yılında, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında azalış oldu.

Aralık 2021'de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,1 oranında azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artış oldu.

Aralık 2021'de, Aralık 2020'ye göre kurulan şirket sayısında yüzde 15,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 57,8 artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 oranında azaldı.

Aralık 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 20,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1.236,8 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,7 oranında azaldı.

Aralık 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aralık 2021'de kurulan toplam 9 bin 905 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sı limited şirket, yüzde 14,1'i anonim şirket, yüzde 1,3'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 5,5'i İzmir'de kurulmuştur. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Aralık 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,9 oranında arttı. 2021 yılında toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 95 bin 41 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,2'sini, 14 bin 630 anonim şirket ise yüzde 41,8'ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 27,9 oranında arttı. - ERZİNCAN

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Kooperatif, Erzincan, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzincan'da 2021 yılında 108 şirket kuruldu - Son Dakika
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