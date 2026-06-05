Erzincan'da 800 Milyon Liralık Besi OTB Yatırımı - Son Dakika
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Erzincan'da 800 Milyon Liralık Besi OTB Yatırımı

Erzincan\'da 800 Milyon Liralık Besi OTB Yatırımı
05.06.2026 18:47
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Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları devam ediyor. 17 bin büyükbaş kapasite.

Kentte 800 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Erzincan Besi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yalnızbağ Mimarsinan Mahallesi Çerhanek mevkisinde 1300 dekar alanda hayata geçirilen proje kapsamında, 82 modern işletme ile 17 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip bir tesis kurulacak.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Erzincan Besi OTB'deki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin sadece bir yatırım değil, kentin geleceğine vurulmuş bir mühür olduğunu söyledi.

Erzincan'ı hayvancılıkta bölgesel bir üretim üssüne dönüştürmek, üretim ve istihdamı artırmak için kararlı olduklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"130 hektar alanda yani 1300 dönümde kurduğumuz Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, şehrimize vizyon kazandırıyor. Modern altyapı, 17 bin büyükbaş kapasiteli 82 ahır, tam teşekküllü et kombinası, soğuk hava deposu ve biyogaz tesisiyle bütüncül bir ekosistem kuruyoruz. İstihdama gelince, 370 doğrudan, 1000 dolaylı olmak üzere toplam 1370 vatandaşımıza yeni iş imkanı sağlanacak. Ekonomik güce gelince, yıllık 7 bin 650 ton et üretimi ve Erzincan ekonomisine 4 milyar 600 milyon liralık katma değerle şehrimizin kalkınması hızlanacak. Hava şartlarının elverdiği ölçüde kazı ve dolgu imalatlarının büyük bir bölümünü tamamladık. Projemizin fiziki gerçekleşme oranı şu an itibariyle yüzde 30 seviyesindedir. Kim ne işle uğraşırsa uğraşsın, kim ne söylerse söylesin biz Erzincan'ımız için proje üretmeye, eser kazandırmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz."

Milletvekili Karaman'a, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Erzincan Besi OTB Müdürü Mustafa Emre Erdem eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 800 Milyon Liralık Besi OTB Yatırımı - Son Dakika

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