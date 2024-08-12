Erzincan\'da Böğürtlen Üretimi Yapan Çiftçi Yılda 40 Ton Ürün Elde Ediyor

Ekonomi

Erzincan'ın Tatlısu köyünde 3 yıldır böğürtlen yetiştiren Fikret Ateş, yılda 40 ton ürün elde ediyor.

Köyünde 3 yıl önce üretime başlayan Ateş, tarım arazisini böğürtlen bahçesine dönüştürdü. Yılda 40 ton meyve alan Ateş, şu sıralar böğürtlen hasadı yapıyor.

Ürünlerini, katkı maddesi kullanmadan "Freeze Dry Teknolojisi" ile dondurarak kurutan bir firmaya satan Ateş, böğürtlen üretiminden kazanç sağlıyor.

Çiftçi Fikret Ateş, talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

"Ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapımız açık"

Böğürtlen üreten çiftçilere sözleşmeli üretim modeliyle alım garantisi verildiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Böğürtlen, kullanım alanı çok yaygın olan bir meyve. Böğürtlen, dondurma, pasta ve meyve suyu sanayisinin en çok aranan ürünlerinden biridir. Ayrıca insanların severek yediği bir meyve. Özellikleriyle çok geniş pazar seçenekleri mevcut. Öte yandan böğürtlen, insan sağlığı açısından çok büyük faydalar sağlıyor. Böğürtlen C, E ve K vitamini deposu olarak biliniyor. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum miktarı da çok fazla. Birçok hastalığa karşı insan vücuduna faydalar sağlıyor. Bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapımız açık."

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise alternatif tarımsal ürünler konusunda yaşanan çeşitliliğin Erzincan'da tarım sektörüne katma değer sağladığını söyledi.

Tatlısu köyünde böğürtlen yetiştiriciliği yapan Ateş'e tarımsal üretime katkılarından dolayı teşekkür eden Şahin, üreticiye bereketli bir sezon diledi.