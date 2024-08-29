Erzincan'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor

Erzincan\'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler için buzağı/malak desteklemesi başvurularının başlayacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül'de başlayacak ve 2 Aralık'ta sona erecek.

29.08.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler için buzağı/malak desteklemesi başvurularının başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla uyguladığı buzağı/malak desteklemeleri için başvurular 2 Eylül'de başlayacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda başvurulan 2 Eylül 2024 günü başlayacağı ve 2 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemesi Müracaatları 02 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup 02 Aralık 2024 tarihinde son bulacaktır. Yetiştiricilerimizden yetiştirici/üretici örgütlerine üye olanlar üye oldukları yetiştirici/üretici örgütlerine, yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmayan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl/İlçe tarım ve orman müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmaları önemle duyurulur." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Ekonomi, Aralık, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:03 İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs kazası Yaralılar var İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:17 Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:58 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:26 Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
14:24 İspanya’da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi İspanya'da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
14:09 Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 09:21:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement