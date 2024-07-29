Erzincan\'da Ceviz Tanesi 2 TL\'den Satılıyor

Ekonomi

Erzincan'da fiyatını yüksek bulan vatandaşlara cevizin tanesi 2 TL'den satılıyor.

Besin değeri, besleyici özelliği, lezzeti ve tadı sayesinde popüler gıda ürünü olan cevizin, Erzincan'da pazarlarda yüksek fiyatı nedeniyle tane olarak satılması görenleri şaşırtıyor.

Erzincan Buğday Meydan'ında köyünden getirdiği cevizleri satmaya çalışan vatandaş, kilosu 500 TL olan cevizin alıcı bulmaması üzerine tanesinin 2 TL'den satmaya başladı.

Pazarda dolaşan vatandaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler. Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden vatandaşlar, "Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık" dediler. - ERZİNCAN