Erzincan\'da Et Döner Fiyatları Yeniden Artış Gösterdi

Erzincan'da geçtiğimiz 8 Mayıs 2025 tarihinde Vali Hamza Aydoğdu'nun müdahalesiyle geri çekilen zam, dün ve bugün bayram öncesi insan yoğunluğunu fırsat bilen lokantacı esnafı tarafından yeniden uygulanmaya başlandı. 100 gram et dönerin fiyatı 290 liradan 320 liraya çıkarıldı.

Geçtiğimiz ay fiyatı 290 liradan 320 liraya çıkarılan et dönere tepkilerin artması üzerine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren lokantacı esnafını toplayarak bir toplantı yapmış ve 100 gram et dönerin 290 TL'den satılmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kurban Bayramı tatili ve bedelli askerlerin yemin töreni için Erzincan'a başka şehirlerden gelen vatandaşlar, gurbetçiler dün ve bugün gittikleri lokantalarda et dönerin zamlı tarifesiyle karşılaştılar. Bayram öncesi insan yoğunluğunu fırsat bilen lokantacı esnafın et dönere zam yaptıkları ve 320 liradan sattıkları görüldü. Vatandaşlar zamlı fiyata tepki gösterdi. Erzincan'ın çevresindeki illerden Bayburt'ta 100 gram et döner 260 lira, Tunceli'de 240 lira, Gümüşhane'de 250 liraya satıldığı öğrenildi.

Öte yandan halkın kalabalık olduğu Ordu Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi güzergahlarındaki lokantalarda bugün itibariye 100 gram et döner 320 liradan satılırken insan sirkülasyonunun daha az olduğu bazı semtlerdeki lokantalarda 290 lira fiyat tarifesinin devam ettiği gözlemlendi. - ERZİNCAN