Erzincan\'da tarımsal yatırımlara 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'daki tarımsal yatırımlara toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe desteği sağlandı.

Program kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için sunulan 71 projeden 22'si onaylandı. Söz konusu projelere toplam 160 milyon lira hibe desteği tahsis edildi.

Tasarruflu sulama sistemleri kapsamında ise onaylanan 16 projeye toplam 9 milyon lira destek verildi.

Hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında modern sera yatırımları, süt ve besi büyükbaş hayvancılığı, küçükbaş hayvancılık, süt toplama merkezleri, arıcılık yatırımları ve tasarruflu sulama sistemleri yer aldı.

Destek almaya hak kazanan ekonomik yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.