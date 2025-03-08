Erzincan'da Toplu Sera Projesi ve Yeni Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Toplu Sera Projesi ve Yeni Yatırımlar Açıklandı

Erzincan\'da Toplu Sera Projesi ve Yeni Yatırımlar Açıklandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Toplu Sera Bölgesi Projesi çerçevesinde kabul edilen 46 yatırım projesinin toplam 384 milyon TL yatırım tutarına sahip olduğunu ve hibe miktarının 330 milyon TL olduğunu açıkladı. Proje ile birlikte yeni sera alanları, arıcılık projeleri ve kırsal otel yatırımları hayata geçirilecek.

08.03.2025 20:26  Güncelleme: 20:29
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu basın mensuplarıyla bir araya gelerek Toplu Sera Bölgesi Projesi kapsamında Erzincan'a yapılması planlanan yatırım programlarını açıkladı.

İlk olarak IPARD III programı 2. başvuru çağrı ilanı kapsamında Erzincan'dan başvurusu yapılan 46 adet yatırım projesinin kabul edildiğini belirten Aydoğdu, kabul edilen bu projelerin toplam yatırım tutarının 384 milyon 800 bin TL olduğunu ve bu rakamın 330 milyon 800 bin TL'sinin hibe olarak verileceğini kaydetti.

Erzincan Valiliği koordinesinde yürütülen "Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" kapsamında oluşturulan sera alanı ile ilgili olarak Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine tahsisler tamamlanmış ve 32 vatandaşa kiralama işlemi yapılmıştı.

Kiralamayı yapan vatandaşlar tarafından 2024 yılı IPARD III Programı 2. başvuru çağrı döneminde yapılan proje başvuruları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından değerlendirilerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda 24'ü toplu 6 adeti de müstakil olmak üzere 30 vatandaşın projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu kapsamda kentte oluşturulacak 253 dönüm yeni sera alanı için 265 Milyon TL'lik yeni yatırım yapılacağını ifade eden Vali Aydoğdu, bu yatırım tutarının 247 Milyon TL'lik kısmının hibe olarak verileceğini söyledi.

Proje kapsamında 253 dönüm sera alanının hayata geçirilmesi ile birlikte kentin sera varlığının 890 dönüme çıkacağını aktaran Aydoğdu, Erzincan genelinde hedeflenen bin dönümlük sera alanına yaklaşılmış olacağını vurguladı.

Vali Aydoğdu, "253 dönümlük yeni sera alanıyla birlikte Erzincan'da 247 milyon TL hibe tutarı, yaklaşık 400 kişiye istihdam, 1. ürün olarak bin 325 ton domates ve 2. ürün olarak 1 milyon 265 bin adet marul, ilimiz ekonomisine yıllık olarak yaklaşık 350 milyon TL'lik parasal döngü katkısı olacaktır" dedi.

9 arıcılık projesi

Öte yandan proje ile Erzincan'a yapılması planlanan yatırım programlarını açıklayan Aydoğdu, planlanan 9 arıcılık projesi ile ilgili olarak "Projeler kapsamında toplam 2 bin 160 adet kovan desteği ile her projeye bal süzme makinesi ve ekipmanları desteklenecektir. Verilecek olan bu desteklerle ilimizde yaklaşık olarak 52 ton bal üretilecektir. Bu projenin toplam yatırım tutarı 9 milyon 800 bin TL olup, bu rakamın 6 milyon 800 bin TL'si hibe olarak verilecektir" şeklinde konuştu.

Kırsal otel yatırımı

Çayırlı ilçesinde 20 odalı otel yapılacağını duyuran Vali Aydoğdu, "TKDK tarafından Çayırlı ilçemize yapılan ilk kırsal otel olması ile önemli bir yatırımdır. Bu projenin toplam yatırım tutarı 17 milyon TL olup, bu rakamın 12 milyonu hibe olarak verilecektir" dedi.

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Aydoğdu son olarak Mantar Üretim Tesisi, Ahşap İşleme Tesisi ve Metal İşleme Tesisleri oluşturulacağını açıklayarak kentte yeni üretim alanları ve yeni istihdam oluşturacağını kaydetti. Aydoğdu, "Bu projenin toplam yatırım tutarı 93 milyon TL olup, bu rakamın 65 milyonu hibe olarak verilecektir" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Toplu Sera Projesi ve Yeni Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika

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