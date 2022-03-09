Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

09.03.2022 09:44
Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL'den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL'den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak.

9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanacaklar. - ERZİNCAN

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Türk Lirası, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı - Son Dakika
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