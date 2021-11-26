Erzincan İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 125 milyon TL olarak belirlendi.

Erzincan İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında bu ay il özel idaresinin 2022 yılı bütçesini belirledi. Mecliste bulunan partilerin oy birliği ile kabul edilen bütçe 125 milyon TL olarak onaylandı.

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız bütçe hakkında açıklamalarda bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Yıldız açıklamasında, "Plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek meclisimize sunulan il özel idaresinin 2022 yılı bütçesi İl Genel Meclisinde maddeler halinde görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş bulunmaktadır. Bütçemizin 125 milyon TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 2021 yılı bütçesi imkanları ile meclisimiz yapmış olduğu programları yüzde 110 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 2022 yılı yatırım programında da bütçe imkanları dahilinde gerçekleşecektir" dedi. - ERZİNCAN