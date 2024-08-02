Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi tarafından yaylalarda üretilen tulum peyniri ile Erzincan'da tescile uygun tulum peyniri üretiminin artırılması hedefleniyor.

02.08.2024 06:46  Güncelleme: 06:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi tescilli tulum peyniri üretiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi tarafından yaylalarda üretilen tulum peyniri ile Erzincan'da tescile uygun tulum peyniri üretiminin artırılması hedefleniyor.

Erzincan Valiliği koordinasyonuyla tescile uygun tulum peyniri üretimini arttırmak ve tulum peynirinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi ortaklığında "Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi" kuruldu.

Şirket kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Heybeli Yaylası 5 yıllığına kiralanarak 2024 yılı Haziran ayı itibari ile yaylada tulum peyniri üretimine başlandı. Şirket tarafından yaylada yaklaşık 2 ton tulum peyniri üretildi.

Erzincan'da yılda ortalama 5 bin tona yakın tulum peyniri üretildiğini kaydeden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tescile uygun üretilen tulum peyniri miktarının yıllık 10-15 ton seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

"Buradaki temel amacımız Erzincan tulum peynirinin tescilinde yer alan prosedürlere uygun üretim yaparak tulum peynirinin tescilinin alınması ve piyasaya tescilli tulum peyniri satışı yaparak ilimizde tulum peyniri sektöründe faaliyet gösteren firmalara örnek olmaktır." diyen Aydoğdu, tulum peyniri üretiminde istenilen seviyeye ulaşılması halinde gelecek yıllarda daha yüksek miktarlarda tescile uygun tulum peyniri üretileceğini ve böylece istihdama katkıda bulunulacağını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:27 MİT’in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu MİT'in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:32 Sevgilisinin başını taşla ezdi 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu Sevgilisinin başını taşla ezdi! 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 07:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement