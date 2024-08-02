Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi Tulum Peyniri Üretiminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Ekonomi

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi tescilli tulum peyniri üretiminde yeni bir dönem başlatıyor.

Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi tarafından yaylalarda üretilen tulum peyniri ile Erzincan'da tescile uygun tulum peyniri üretiminin artırılması hedefleniyor.

Erzincan Valiliği koordinasyonuyla tescile uygun tulum peyniri üretimini arttırmak ve tulum peynirinde standardizasyonu sağlamak amacıyla Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi ortaklığında "Erzincan Yöresel Ürünler Anonim Şirketi" kuruldu.

Şirket kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Heybeli Yaylası 5 yıllığına kiralanarak 2024 yılı Haziran ayı itibari ile yaylada tulum peyniri üretimine başlandı. Şirket tarafından yaylada yaklaşık 2 ton tulum peyniri üretildi.

Erzincan'da yılda ortalama 5 bin tona yakın tulum peyniri üretildiğini kaydeden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tescile uygun üretilen tulum peyniri miktarının yıllık 10-15 ton seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

"Buradaki temel amacımız Erzincan tulum peynirinin tescilinde yer alan prosedürlere uygun üretim yaparak tulum peynirinin tescilinin alınması ve piyasaya tescilli tulum peyniri satışı yaparak ilimizde tulum peyniri sektöründe faaliyet gösteren firmalara örnek olmaktır." diyen Aydoğdu, tulum peyniri üretiminde istenilen seviyeye ulaşılması halinde gelecek yıllarda daha yüksek miktarlarda tescile uygun tulum peyniri üretileceğini ve böylece istihdama katkıda bulunulacağını belirtti. - ERZİNCAN