Erzurum 2. OSB'ye 650 Hektar Alan Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
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Erzurum 2. OSB'ye 650 Hektar Alan Tahsisi Onaylandı

Erzurum 2. OSB\'ye 650 Hektar Alan Tahsisi Onaylandı
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Erzurum'daki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı.

Erzurum'daki inşası devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, 2. OSB'de çalışmaları yürütülen 650 hektarlık ilave alanın tahsis süreci tamamlandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, tahsisin onaylandığını ve sürecin şehrin sanayi altyapısına katkı sağlayacağını belirtti.

Tahsis sürecinin siyasi temsilciler ve bürokratlarca koordineli şekilde takip edildiğini ifade eden Özakalın, arazi büyüme ihtiyacına cevap verecek onayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum 2. OSB'ye 650 Hektar Alan Tahsisi Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum 2. OSB'ye 650 Hektar Alan Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
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