Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dördüncü Halk Pazarını Açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dördüncü halk pazarını Sanayi Semti'nde açtı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarı marketler zinciri, halka yönelik ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunuyor. Kar amacı gütmeden hizmet veren bu marketler, bölgede fiyat dengesini sağlayarak vatandaşların bütçesine katkıda bulunuyor. İlk şube Gürcükapı'da açılırken, Yıldızkent ve Çukurevler'den sonra dördüncü şubesi de Sanayi'de açıldı.

Halk Pazarı Sanayi Şubesi'nin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve diğer davetliler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin halk pazarlarının ekonomiye ve sosyal hayata kattığı değerler dile getirildi.

"Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir için önemli bir projenin daha hayata geçmesine tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Hemşehrilerimizin ekonomik olarak daha rahat alışveriş yapabileceği, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere erişebileceği Erzurum Halk Pazarı Sanayi Şubemizin açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim belediyeciliğimizde sadece yol yapmak yok, sadece bina dikmek yok. Biz gönül kazanmak, rızayı Allah'tan, duayı milletten almak derdindeyiz. O yüzden attığımız her adımda milletimizin hayrını gözetiyoruz. Bugün burada açtığımız Halk Pazarı Sanayi Şubesi, bu anlayışın, bu gönül belediyeciliğinin bir tezahürüdür. Biz bu hizmetleri yaparken güç ve ilham kaynağımız, sizlerin duası ve desteğidir. Her zaman yanımızda olan, sabırla, anlayışla bizlere güvenen tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine bizlerle birlikte omuz omuza çalışan, alın teriyle bu projeye katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu halk pazarı şubemizin esnafımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Vali Çiftçi; "Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, söz konusu yatırımdan ötürü Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik etti. Vali Çiftçi, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: "Sanayi Mahallemizde, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan 4 halk pazarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli yatırımın mahallemize, ilçemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Huzurlarınızda, bütçesinden yatırıma en fazla payı ayıran, sosyal ve dini belediyecilik alanında önemli hizmetler ortaya koyan, eser ve hizmet siyasetiyle şehrimize büyük katkılar sunan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM