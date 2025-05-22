Erzurum, Çinli Yatırımcıları Sürdürülebilir Enerji İçin Ağırladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji alanında ortak proje fırsatlarını değerlendirmek üzere Çinli yatırımcıları misafir etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un son yıllarda gerek kültürel ve gerekse ekonomik açıdan önemli atılımları yaşadığını ifade ederek, "Erzurum'umuza yatırım, ülkemize katkı sağlayacak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptık. 21-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında şehrimizde gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Dönüşüm ve Sanayileşme İş Birliği" programı kapsamında, Çin merkezli FANŞİ Holding Co. heyetini ve Greenstor World A.Ş. yetkililerini belediyemizde ağırladık. FANŞİ Holding Co. Başkanı Fan Feng, Genel Müdürü Bai Yueliang, mühendisler Huang Xin ve Ye Shüjiang ile tercüman Zhang Yue; Greenstor World A.Ş. yetkilileri Soner Atasever ve Alp Kutay Atasever ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk ve sürdürülebilir enerji alanında ortak proje fırsatlarını değerlendirdik. Temiz enerji ve güçlü bir sanayi altyapısı ile Erzurum'umuzu geleceğe hazırlamak adına bu tür iş birliklerini desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM