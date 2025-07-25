Erzurum\'da 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da 2025 yılının üçüncü "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Vekili Ahmet Özdemir başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda, kaymakamlar ve kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Vekili Ahmet Özdemir, "İlimizde 2025 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza ait toplam 583 adet yatırım projesi mevcut olup bu projelerin toplam proje tutarı 114 Milyar 705 Milyon 753 Bin 991 TL, 2025 yılı harcama oranı yüzde 26,48, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı yüzde 33,84'tür. İlimizde yürütülen Kamu Yatırım Projelerinin yani 583 adet projenin 39'u tamamlanmış, 416'sı devam ediyor, 101'i ihale aamasına gelmiş, 27'sine henüz başlanmıştır" dedi.

Erzurum'da kamu yatırımlarında harcama toplamlarına göre bakıldığında; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 31, DSi 8. Bölge Müdürlüğünün 157, Büyükşehir Belediyesinin 59, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğünün 211, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünün 4 proje ile ön sıralarda yer aldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğünün sunumlarının ardından sona erdi. - ERZURUM