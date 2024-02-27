Erzurum\'da 35. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Ekonomi

Erzurum'da 35. Vergi Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, birim amirleri, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Havuzbaşı Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen tören ile başlayan Vergi Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme programları yapılacak.

Ülkemizde her yıl Şubat ayının son haftası 'Vergi Haftası' olarak kutlanıyor. Bu hafta boyunca kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verginin önemini vurgulamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor - ERZURUM