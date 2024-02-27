Erzurum'da 35. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da 35. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Erzurum\'da 35. Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek önderliğinde düzenlenen törenle başlayan 35. Vergi Haftası etkinlikleri, Havuzbaşı Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Vergi Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme programları yapılacak. Bu hafta boyunca verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verginin önemi vurgulanacak.

27.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Erzurum'da 35. Vergi Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, birim amirleri, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Havuzbaşı Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen tören ile başlayan Vergi Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme programları yapılacak.

Ülkemizde her yıl Şubat ayının son haftası 'Vergi Haftası' olarak kutlanıyor. Bu hafta boyunca kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verginin önemini vurgulamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor - ERZURUM

Kaynak: İHA

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