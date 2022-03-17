Erzurum'da çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı - Son Dakika

Erzurum'da 4 bin çiftçiye bu yıl verilecek toplam 887 ton tohum ve 160 bin fidenin dağıtımına başlandı.

Vali Okay Memiş, Pasinler Kaymakamlığı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çiftçilere Yem Bitkisi ve Buğday Tohumu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli ovalarından Pasinler'e bu sene çıkarma yapacaklarını söyledi.

Kovid-19'un olumsuz şartlarının bütün dünyada yaşandığını anımsatan Memiş, "Bir de savaş çıktı. Savaşlar ve krizler tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bizlere, bütün dünyaya gösterdi ama biz bu krizlere ihtiyaç duymadan da bunun önemini biliyorduk. Ahır ahır dolaşıyorum, katiyen tiksinmem." dedi.

Dünyada sanayileşmiş ülkelere bakıldığında hepsinin tarımda da zirvede olduğuna işaret eden Memiş şunları kaydetti:

"Adamlar tarımda da çok iyi durumdalar, biz de öyle olacağız. Bu kenti hayvancılıkta zirve yapmak için uğraşıyoruz. Üreten kent için organize sanayi bölgelerinde fabrikalar yapıyoruz. Devletin bir kuruşunu dahi çarçur etmiyoruz. Pasinler Ovası gibi bir yerimiz varsa bu ovayı değerlendirmek bizim vazifemizdir. 88 bin ton patates üretiyoruz. Çiftçimiz 'Patates elimizde kaldı.' dedi. Biz de ihtiyaç sahiplerine patates dağıttık. Sonra zincir marketlerle görüşüp bunlara satarak elde kalan patatesleri erittik. Bizim bu uygulamamız sonra devlet politikası oldu. Demek ki doğru iş yapmışız."

Vali Memiş, çiftçilere tohum desteğini çok önemsediklerini ve bunun doğru bir politika olduğunu anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da 2021'de Erzurum çiftçisine yaklaşık 366 milyon lira destek verdiklerini vurgulayarak bunun yanında da çiftçiler için yüzlerce proje hazırladıklarını aktardı.

Vali Memiş'in 3 yıl önce "En ücra noktadaki çiftçimize ulaşalım." sözüyle özellikle stratejik ürünlerden buğday ve yem bitkisi tohumunu artırmak için çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akar, devletin imkanları çoğaldıkça bunları çiftçilerin emrine sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Akar, 2022 yılında 590 ton yazlık buğday, 27 ton yem bitkileri tohumu başta olmak üzere toplamda 887 ton tohum ve 160 bin fidenin 4 bin üreticiye dağıtımının başladığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.