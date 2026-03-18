Erzurum\'da Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı

Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeler denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Kent merkezindeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasa-raf arasında fiyat farkı bulunup bulunmadığına baktı.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketici menfaatinin korunması, piyasanın daha adil rekabetçi, şeffaf yapıya kavuşması amacıyla denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerin bayram öncesi artırıldığını belirten Yücel, "1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 920 işletmede 7 bin 334 firma denetlendi, toplam 334 bin lira ceza uygulandı. Perakende Ticaretin Belirlenmesi Kanunu kapsamında fahiş fiyat denetimlerimizi yapıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana toplam 550 firma, 1080 ürün denetledik." dedi.

İşletmelerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yücel, "Fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı ile lokanta, kafe ve restoran gibi yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde kapı girişinde ve masalarda fiyat listesinin olup olmadığı ayrıca son yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu liste fiyatlarının dışında kuver ile servis ücreti alınıp alınmadığını denetliyoruz." diye konuştu.