Erzurum'da KGK toplantısı ETSO'da yapıldı, 4 Kasım 2026 semineri planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da KGK toplantısı ETSO'da yapıldı, 4 Kasım 2026 semineri planlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da KGK toplantısı ETSO\'da yapıldı, 4 Kasım 2026 semineri planlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda ekim faaliyetleri değerlendirilirken 4 Kasım 2026'da düzenlenecek seminer ile Tarımda Kadın Eli Projesi'nin hazırlıkları görüşüldü.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ekim ayı olağan toplantısı, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, ekim ayı içerisinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki döneme ait eğitim ve proje planlamaları masaya yatırıldı.

Eğitim programları ve ziyaretler değerlendirildi

İcra kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ilk bölümünde, geçmiş faaliyetlerin sonuçları istişare edildi. Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve UKODER iş birliğiyle 13 Ekim'de Odamız ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" dış ticaret eğitim programının değerlendirmesi yapıldı. Ardından, 20 Ekim'de TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü ortaklığıyla organize edilen "Güncellenen Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nın çıktıları ele alındı. Kurul üyeleri ayrıca, ekim ayı boyunca kurula yapılan kurumsal ziyaretler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Yeni projeler ve seminer hazırlıkları başladı

Toplantının ikinci bölümünde ise önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek etkinliklerin hazırlıkları görüşüldü. İl GGK tarafından 4 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek olan "Mert Başaran ile Yapay Zeka ve Finansal Okuryazarlık" konulu seminerin hazırlık aşamaları İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ve icra kurulu üyeleriyle birlikte değerlendirildi.

Gündemin bir diğer önemli maddesini ise "Tarımda kadın eli projesi" oluşturdu.

Atatürk Üniversitesi, ETSO, Yakutiye Kaymakamlığı, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Odamız adına ileriki dönemlerde başvurusu yapılacak projenin teknik hazırlıkları koordineli bir şekilde planlandı.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiEkonomiErzurumKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Slime akımı raydan çıktı Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı
13:54
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek
Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine: Sizinle hükümet kurmayacağım
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da KGK toplantısı ETSO'da yapıldı, 4 Kasım 2026 semineri planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android