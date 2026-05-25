Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık

25.05.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Kurban Bayramı öncesi Erzurum'daki canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı. Besiciler ve vatandaşlar arasında geleneksel 'kol kesme' pazarlıkları yaşanırken, fiyatlar geçen yıla göre yüksek seyrediyor. Büyükbaş kurbanlıklar 140 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar çıkarken, küçükbaşlar 15-45 bin TL arasında alıcı buluyor. Veteriner denetimleri de sıkı şekilde sürüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu'nun en büyük canlı hayvan merkezlerinden Erzurum'da kurban pazarları hareketlendi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde besiciler ile vatandaşlar arasında dakikalarca süren geleneksel "kol kesme" pazarlıkları renkli görüntülere sahne olurken, batı illerine sevk edilen ve pazarda satışa sunulan kurbanlıklar veteriner hekimlerce sıkı denetimden geçiriliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce konu ile ilgili yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk ve alışveriş hareketliliğinin tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız ile üreticilerimizi modern, güvenli ve düzenli bir ortamda buluşturan pazarımızda alışverişler sürerken, ekiplerimiz de sürecin sağlıklı, düzenli ve sorunsuz ilerlemesi adına sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarımız, bayram öncesinde hem üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor" denildi.

Sıkı pazarlıklar yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ve çevre ilçelerdeki kurban pazarlarında yoğunluk zirveye ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla kurbanlık alanları dolduran vatandaşlar, bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için çadırları tek tek geziyor. Girdi maliyetlerinin artışından dert yanan besiciler ile fiyatları yüksek bulan alıcılar arasında ise kurban pazarında adeta inatlaşma ve sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Tüm bunlara rağmen satışlar bayrama kısa bir zaman kala sürüyor.

Pazardaki fiyatlar

Pazardaki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren besiciler, fiyatların geçen yıla oranla yüksek seyrettiğini belirtiyor. Edinilen bilgiye göre, Erzurum kurban pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin TL ile 250 bin TL arasında değişirken; tosun fiyatları 240 bin TL'den başlayıp hayvanın kilosuna göre 600 bin TL'ye kadar yükseliyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise kalitesine göre 15 bin TL ile 45 bin TL arasında alıcı buluyor. 7'de 1 büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarının ise bölgede 25 bin TL ile 45 bin TL bandında işlem gördüğü ifade ediliyor.

Batı illerine sevkiyat ve pazarlarda sıkı denetim

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri, kurban pazarlarında ve sevk noktalarında denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Batı illerine gönderilen ve pazarda yerini alan kurbanlıkların kulak küpeleri, pasaportları ve sağlık raporları veteriner hekimler tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Alıcı da satıcı da orta yolu bulmaya çalışıyor

Pazarda kurbanlık satan besiciler, "Aylardır gözümüz gibi baktığımız emeklerimizi pazara indirdik. Yem ve nakliye maliyetleri yüksek olduğu için fiyatlar geçen seneye göre farklı ama alıcıyı da düşünerek elimizden geldiğince ikram yapıyoruz. Kıran kırana pazarlıklar dönüyor, nihayetinde iki taraf da ortak noktada buluşuyor" dedi.

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise bütçelerine en uygun hayvanı seçebilmek adına pazardaki fiyat araştırmalarını bayram sabahına kadar sürdüreceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
