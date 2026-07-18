50 milyon 448 bin liralık ORKÖY desteği çiftçilerle buluştu - Son Dakika
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50 milyon 448 bin liralık ORKÖY desteği çiftçilerle buluştu

50 milyon 448 bin liralık ORKÖY desteği çiftçilerle buluştu
18.07.2026 11:14  Güncelleme: 11:35
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Erzurum'da ORKÖY projesi kapsamında orman köylülerine 50 milyon 448 bin lira destek sağlandı, traktör ve ekipmanlar teslim edildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) projeleri kapsamında orman köylülerine yönelik toplam 50 milyon 448 bin lira tutarında destek sağlandı. Destekler kapsamında temin edilen traktör ve çeşitli tarımsal ekipmanlar, Oltu Orman İşletme Müdürlüğü depo sahasında düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Erzurum merkez ile Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerini kapsayan ORKÖY destek programı çerçevesinde çiftçilere yüzde 20 hibe, 7 yıl faizsiz geri ödeme imkanıyla traktör desteği verildi. Düzenlenen törende üreticiler, teslim aldıkları traktörlerle büyük sevinç yaşadı.

Programın açılışında konuşan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, ORKÖY projelerinin orman köylüsünün üretim gücünü artırmayı, gelir seviyesini yükseltmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını belirtti. Karakurt, proje kapsamında sağlanan desteklerin üreticilerin modern tarım ekipmanlarına ulaşmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Törende hak sahiplerine ORKÖY ferdi kredi uygulamaları kapsamında hazırlanan sertifikalar da protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program kapsamında Oltu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında; 28 adet traktör, 46 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi, 8 ünite meyve sıkma makinesi, 4 adet tomruk çekme vinci,18 adet fenni arıcılık desteği, 1 adet sera, 24 ünite dam örtülüğü (sac) desteği olmak üzere toplam 123 vatandaş ORKÖY desteklerinden faydalandı. Sağlanan desteklerin toplam tutarının 50 milyon 448 bin TL olduğu bildirildi.

Törende Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da birer konuşma yaparak kırsal kalkınmaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Yeni traktörlerine kavuşan çiftçiler ise devletin sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu yatırımların üretimlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Ardından sertifika töreninin ardından kurban kesildi dualar edildi hatıra fotoğraf çekimi ile son erdi

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Tank Albay Hakan Yay, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalın, Şenkaya Orman İşletme Müdürü Korkmaz Dursun, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kahraman, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kılbaş, Oltu Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Bekir Akyüz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, AK Parti Olur İlçe Başkanı Cemalettin Aslan, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Musaoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 50 milyon 448 bin liralık ORKÖY desteği çiftçilerle buluştu - Son Dakika

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