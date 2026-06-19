Erzurum'da Tarım ve Arıcılığa Yeni Projeler - Son Dakika
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Erzurum'da Tarım ve Arıcılığa Yeni Projeler

Erzurum\'da Tarım ve Arıcılığa Yeni Projeler
19.06.2026 08:52
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KUDAKA ve Erzurum Tarım Müdürlüğü, tarım ve arıcılığı güçlendirmek için önemli projelere imza attı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyelini güçlendirmeye yönelik önemli destek ve iş birliği süreçleri için imzalar atıldı. Aynı gün gerçekleştirilen imzalarla arıcılık, jeotermal tarım ve alternatif üretim modellerine ilişkin dört ayrı çalışma başlatıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Erzurum İli Arı Kışlatma Alanları Tasarımı ve Flora Destekli Sürdürülebilir Arıcılık Fizibilite Çalışması" ile "Erzurum Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu Fizibilitesi ile Erzurum'da Gelecek Var" projeleri, KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Her biri 1 milyon 208 bin TL bütçeye sahip olan iki fizibilite projesinin toplam bütçesi 2 milyon 416 bin TL olurken, KUDAKA tarafından projelere toplam 2 milyon 400 bin TL destek sağlanacak.

Arıcılıkta sürdürülebilir üretim için fizibilite çalışması

"Erzurum İli Arı Kışlatma Alanları Tasarımı ve Flora Destekli Sürdürülebilir Arıcılık Fizibilite Çalışması" ile Erzurum'da arıcılık faaliyetlerinin daha planlı, iklim şartlarına dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Çalışma kapsamında arı kışlatma alanlarının tasarlanması, ilin zengin flora yapısı ile uyumlu üretim modellerinin geliştirilmesi ve sektöre yönelik uygulanabilir yatırım altyapısının ortaya konulması amaçlanıyor.

Jeotermal kaynaklar tarımsal üretim için değerlendirilecek

"Erzurum Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu Fizibilitesi ile Erzurum'da Gelecek Var" projesi kapsamında Erzurum'un sahip olduğu jeotermal kaynakların modern seracılık ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi modeli açısından değerlendirilmesi planlanıyor. Hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla jeotermal kaynaklı üretim altyapısının teknik, mali ve hukuki boyutları ortaya konulacak, yatırımcılar ve karar alıcılar için yol gösterici bir çerçeve oluşturulacak.

KUDAKA ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ayrıca "Erzurum İli Aktif Jeotermal Kaynaklarının Su Ürünleri, Süs Balığı, Kabuklu Su Ürünleri, Yosun/Mikroalg ve Akuaponik Üretim Modelleri Açısından Değerlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında Erzurum'daki aktif jeotermal kaynakların enerji dışı kullanım imkanları araştırılacak; su ürünleri yetiştiriciliği, süs balığı üretimi, kabuklu su ürünleri, yosun ve mikroalg üretimi ile akuaponik sistemler açısından uygulanabilir alternatif üretim modelleri değerlendirilecek. Çalışma sonucunda yatırımcılar, kooperatifler, girişimciler ve kamu kurumları için karar destek niteliğinde teknik dokümanlar hazırlanacak.

Erzurum arıcılığının hikayesi dünyaya anlatılacak

Arıcılık sektörüne yönelik bir diğer önemli adım ise "Erzurum Arıcılığının Anlatmaya Değer Hikayesi Var" teknik destek çalışması oldu. Altı ay süreyle yürütülecek çalışma kapsamında Erzurum arıcılığının tanıtım, markalaşma, iletişim, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece Erzurum'un zengin flora yapısı, arıcılık kültürü ve arı ürünleri potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesi amaçlanıyor.

Yeni yatırım alanlarına kapı aralayacak

Aynı gün imza altına alınan destek ve iş birliği süreçleriyle Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün daha yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. KUDAKA ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek çalışmaların, arıcılıkta verimliliğin artırılmasına, jeotermal kaynakların tarımsal üretime kazandırılmasına ve Erzurum'da yeni yatırım alanlarının oluşmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erzurum, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarım ve Arıcılığa Yeni Projeler - Son Dakika

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