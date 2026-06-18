Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık İçin Yeni Projeler - Son Dakika
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Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık İçin Yeni Projeler

Erzurum\'da Tarım ve Hayvancılık İçin Yeni Projeler
18.06.2026 16:41
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KUDAKA ve İl Tarım Müdürlüğü, Erzurum'da tarım ve hayvancılığı güçlendirmek için projeler yürütecek.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek projelerle tarım ve hayvancılık alanındaki yatırım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, KUDAKA ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelini güçlendirmek için işbirliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek "Erzurum İli Arı Kışlatma Alanları Tasarımı ve Flora Destekli Sürdürülebilir Arıcılık Fizibilite Çalışması", "Erzurum Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu Fizibilitesi ile Erzurum'da Gelecek Var" projelerinin KUDAKA tarafından desteklenmeye hak kazandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her biri 1 milyon 208 bin lira bütçeye sahip olan iki fizibilite projesinin toplam bütçesi 2 milyon 416 bin lira olurken KUDAKA tarafından projelere toplam 2 milyon 400 bin lira destek sağlanacak. Erzurum'da arıcılık faaliyetlerinin daha planlı, iklim şartlarına dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Çalışma kapsamında arı kışlatma alanlarının tasarlanması, ilin zengin flora yapısı ile uyumlu üretim modellerinin geliştirilmesi ve sektöre yönelik uygulanabilir yatırım altyapısının ortaya konulması amaçlanıyor.

Erzurum'un sahip olduğu jeotermal kaynakların modern seracılık ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi modeli açısından değerlendirilmesi planlanıyor. Hazırlanacak fizibilite çalışmasıyla jeotermal kaynaklı üretim altyapısının teknik, mali ve hukuki boyutları ortaya konulacak, yatırımcılar ve karar alıcılar için yol gösterici bir çerçeve oluşturulacak."

Kurumlar arasında ayrıca "Erzurum İli Aktif Jeotermal Kaynaklarının Su Ürünleri, Süs Balığı, Kabuklu Su Ürünleri, Yosun/Mikroalg ve Akuaponik Üretim Modelleri Açısından Değerlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nün de imzalandığı bildirilen açıklamada, "Protokol kapsamında Erzurum'daki aktif jeotermal kaynakların enerji dışı kullanım imkanları araştırılacak, su ürünleri yetiştiriciliği, süs balığı üretimi, kabuklu su ürünleri, yosun ve mikroalg üretimi ile akuaponik sistemler açısından uygulanabilir alternatif üretim modelleri değerlendirilecek. Çalışma sonucunda yatırımcılar, kooperatifler, girişimciler ve kamu kurumları için karar destek niteliğinde teknik dokümanlar hazırlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca 6 ay süreyle yürütülecek "Erzurum Arıcılığının Anlatmaya Değer Hikayesi Var" teknik çalışmasıyla da kentteki arıcılığın tanıtım, markalaşma, iletişim, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, flora yapısı, arıcılık kültürü ile ürünleri potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, KUDAKA ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek çalışmaların, arıcılıkta verimliliğin artırılmasına, jeotermal kaynakların tarımsal üretime kazandırılmasına ve yeni yatırım alanlarının oluşmasına katkılar sağlaması beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık İçin Yeni Projeler - Son Dakika

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