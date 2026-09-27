Erzurum'da üreticilere yeni destekleme modeli ve parazit mücadelesi anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da üreticilere yeni destekleme modeli ve parazit mücadelesi anlatıldı

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Erzurum\'da üreticilere yeni destekleme modeli ve parazit mücadelesi anlatıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında kent genelindeki üreticilerle buluşarak yeni destekleme modeli ve üretim planlamasını anlattı. Toplantılarda TARSİM, kırsal kalkınma hibeleri ve hayvancılıkta parazit mücadelesi de anlatıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler, geleneksel hale gelen "Cuma Buluşmaları" kapsamında kent genelindeki üreticilerle bir araya gelerek yeni tarım politikaları ve hayvancılıkta parazit mücadelesi hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sürdürülebilir ve planlı tarıma yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, cuma namazı sonrasında çiftçilerle buluşarak tarım ve hayvancılıktaki yeni dönemi anlattı.

Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması Masaya Yatırıldı

Erzurum genelindeki birçok köy ve mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tarımsal üretim planlaması ile yeni destekleme modeli hakkında üreticilere detaylı bilgiler verildi. Yeni modelle birlikte hangi ürünün nerede ve ne kadar destekleneceği, planlı üretimin hem çiftçi kazancına hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar aktarıldı.

Doğal Afetlere Karşı TARSİM, Yatırımlar İçin Kırsal Kalkınma

Toplantılarda öne çıkan bir diğer önemli başlık ise iklim değişikliğiyle birlikte artan risklere karşı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) oldu. Uzmanlar, emeğin ve ürünün güvence altına alınması için tarım sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca üreticilerin işletmelerini büyütebilmeleri ve modernize edebilmeleri adına devlet tarafından sağlanan kırsal kalkınma projeleri ve hibe destekleri hakkında başvuru şartları ile süreçler paylaşıldı.

Hayvan Sağlığı İçin Parazit Mücadelesi Uyarısı

Bölgenin en büyük geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık konusunda da yetiştiriciler unutulmadı. Veteriner hekimler, verim kayıplarının önüne geçilmesi ve sürü sağlığının korunması amacıyla sonbahar döneminde yapılması gereken parazit mücadelesi hakkında üreticileri uyardı. Doğru ilaçlama yöntemleri ve aşılama takviminin önemi yetiştiricilere yüz yüze anlatıldı.

Çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve broşür dağıtımının ardından bilgilendirme toplantıları sona erdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her an yanında olmaya ve sahada rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerÇiftçilikErzurumEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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