Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|108,91
|250,00
|129,10
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|115,00
|175,00
|126,40
|HTS
|Domates
|KG
|2,00
|8,00
|7,03
|HTS
|Çarliston biber
|KG
|5,94
|10,00
|7,98
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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