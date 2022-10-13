Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

13.10.2022 18:00
Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 129,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG108,91250,00129,10HTS
Et KüçükbaşKG115,00175,00126,40HTS
DomatesKG2,008,007,03HTS
Çarliston biberKG5,9410,007,98HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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