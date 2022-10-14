Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 134,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|134,00
|138,60
|134,75
|HTS
|Kuru fasulye
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Süzme bal
|KG
|80,00
|80,00
|80,00
|HMS
|İnek sütü
|KG
|4,50
|7,00
|5,31
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum ekonomi haberleri... Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika