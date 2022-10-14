Erzurum ekonomi haberleri... Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum ekonomi haberleri... Erzurum Ticaret Borsası

14.10.2022 16:42
Erzurum ekonomi haberleri... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberlerine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 134,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 134,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG134,00138,60134,75HTS
Kuru fasulyeKG34,0034,0034,00HTS
Süzme balKG80,0080,0080,00HMS
İnek sütüKG4,507,005,31HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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