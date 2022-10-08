Erzurum haberi | ETB Başkanı Oral'a Horasan'da yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum haberi | ETB Başkanı Oral'a Horasan'da yoğun ilgi

08.10.2022 14:43
Erzurum haberi | ETB Başkanı Oral'a Horasan'da yoğun ilgi

Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral saha çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral saha çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Hakan Oral, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor İlçe ziyaretleri çerçevesinde 20 kişilik ekibi ile Horasan ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Oral, "Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

"Bu seçim Erzurum'un seçimidir"

Horasan'da esnafları ziyaret eden Başkan Oral seçim sürecinin şahsi değil Erzurum özelinde tüm ilçelerin geleceğinin seçimi olduğuna dikkat çekti.

Hakan Oral, "Özellikle söylemeliyim ki bu seçimle şehrimiz için yapmayı başardığımız projelerimize, yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Özellikle süt projemiz ile Horasan ilçemize belediyemiz ile birlikte toplama merkezi kurduk. Üreticimizin ürünü heba olmasın, kaliteli bir şekilde sanayiciye ulaşsın diye. İnşallah yeni dönemde birçok projeyle üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Horasan'lı her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de, Erenler Şehrinin yiğit evlatları bizimle birlikte yürüyecektir. Bu şehri birlikte, beraberlik içinde kalkındıracağız. Üreticisinden, esnafına, sanayicisinden perakendecisine kadar ortak akılla, ayrıştırmadan, bütüncül bir yaklaşımla borsamızı yönetmeye devam edeceğiz. Birlikte rahmet ve bereket vardır. Biz bu şehrin hizmetkarıyız. Rabbim yolumuzu açık etsin" dedi

Horasan'lılardan Başkan Oral'a destek sözü

İlçe de bulunan üyeler, "Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral bey in ilçemizi ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Hakan Başkan çalışkanlığı azmi ve bugüne kadar sürdürdüğü görevindeki başarılı çalışmaları ile gerçekten farkındalığını ortaya koymuştur. Bizler desteklerimizle başkanımızın azmini daha artırarak, Hakan Oral Beyi tekrar Erzurum Ticaret Borsası Başkanı yapacağız. Herkes biliyor ki kendisi insana değer veren, çalışkan ve tepeden bakan değil halkın içinde olan bir başkandır. Kendisinden esnaf olarak razıyız ETBB seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eder, Hakan beye ve ekibine başarılar dileriz" dediler. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: 'Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi' Kütahya politika haberleri... Başkan Doğan: 'Bakan Soylu, Emet'e yeni Kaymakamlık Binası yapılacağı müjdesini verdi' Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi İzmir haberleri | Ödemiş'te ruhsatsız silah operasyonu İzmir haberleri | Ödemiş'te ruhsatsız silah operasyonu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum haberi | ETB Başkanı Oral'a Horasan'da yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum haberi | ETB Başkanı Oral'a Horasan'da yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement