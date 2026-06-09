Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havalimanından Ocak-Mayıs 2026 döneminde; 3 bin 635 uçuş gerçekleşti ve toplam 544 bin 33 kişi uçtu. Aynı dönemde Erzurum Havalimanından 3 bin 561 iç hat, 74 dış hat uçuş oldu. 2025 yılında aynı dönemde toplam 3 bin 375 uçuş gerçekleşti.

5 ay içinde Erzurum Havalimanında 4 bin 615 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. - ERZURUM