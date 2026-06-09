Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı

Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı
09.06.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 5 ayında Erzurum Havalimanı'nda 3,635 uçuş gerçekleşti, 544,033 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havalimanından Ocak-Mayıs 2026 döneminde; 3 bin 635 uçuş gerçekleşti ve toplam 544 bin 33 kişi uçtu. Aynı dönemde Erzurum Havalimanından 3 bin 561 iç hat, 74 dış hat uçuş oldu. 2025 yılında aynı dönemde toplam 3 bin 375 uçuş gerçekleşti.

5 ay içinde Erzurum Havalimanında 4 bin 615 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Havalimanı, Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:53
Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:17:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Havalimanı 2026 Uçuş Rakamları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.