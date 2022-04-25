Erzurum Patentte liderliğini korudu - Son Dakika
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Erzurum Patentte liderliğini korudu

25.04.2022 09:51
Erzurum Patentte liderliğini korudu

Mart ayında 14 patent üreten Erzurum, yılın ilk üç ayında 37 patent başvurusu gerçekleştirdi.

Mart ayında 14 patent üreten Erzurum, yılın ilk üç ayında 37 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8'inci sıraya yükseldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Mart ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı.

Mart Ayı Erzurum ve Bölgesel Veriler

Mart ayı kaydında Erzurum'da 14, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 17, Doğu Anadolu Bölgesinden 41, Türkiye'den ise 641 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum'un mart ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde34,14'lük pay edindi

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Bu yılın ilk üç aylık döneminde Erzurum'dan 37, KUDAKA istatistik Bölgesinde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 48, Doğu Anadolu Bölgesinde 97 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 94,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 77,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 34,1'lik pay edindi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Ocak- Mart döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 3 ilden patent başvuru yapılmazken 11 ilden 97 başvuru oldu. 3 aylık dönemde Erzurum'dan 37, Elazığ'dan 6, Bitlis'ten 6, Ağrı'dan 3, Malatya'dan 18, Van'dan 8, Kars'tan 2, Iğdır'dan 4, Muş'tan 4, Tunceli'den 8, Erzincan'dan 1 başvuru yapıldı. Bingöl, Hakkari, Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadı.

Erzurum Ülkede İlk 10 İl Arasında

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 9'uncu sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 20 il; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Denizli, Adana, Eskişehir, Konya, Kütahya, Malatya, Hatay, Tekirdağ, Aydın olarak açıklandı. - ERZURUM

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Halk inanışları eTwinning projesi tamamlandı Halk inanışları eTwinning projesi tamamlandı Erzurum 3 ayda 92 marka üretti Erzurum 3 ayda 92 marka üretti

Doğu Anadolu, Erzurum, Patent, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Patentte liderliğini korudu - Son Dakika


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