Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|50,00
|50,00
|50,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|30,00
|55,00
|32,31
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|47,00
|35,90
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|18,75
|18,75
|18,75
|HTS
Kaynak: AA
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