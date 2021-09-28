Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|84,15
|48,94
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Tereyağı
|Kg
|37,04
|40,00
|39,36
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|13,50
|16,48
|14,16
|ESKS
|Civil peynir
|Kg
|17,00
|21,00
|19,24
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: AA
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