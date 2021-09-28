Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 43,00 84,15 48,94 ESKS Et küçükbaş Kg 39,00 39,00 39,00 ESKS Tereyağı Kg 37,04 40,00 39,36 HTS Tavuk eti Kg 13,50 16,48 14,16 ESKS Civil peynir Kg 17,00 21,00 19,24 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı HTS: Hazır Tüccar Satışı ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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