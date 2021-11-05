Erzurum Ticaret Borsası
05.11.2021 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 47,80 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 47,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|47,80
|47,80
|47,80
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|3,40
|2,69
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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