Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|5,00
|3,23
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|43,00
|43,00
|HMS
|Tavuk eti
|Kg
|10,00
|23,00
|14,75
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|23,50
|23,50
|23,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|5,50
|2,67
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|48,00
|53,00
|49,67
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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