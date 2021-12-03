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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

03.12.2021 17:08
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,23 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,355,003,23HTS
Et büyükbaşKg43,0043,0043,00HMS
Tavuk etiKg10,0023,0014,75HTS
Kaşar peyniriKg40,0040,0040,00HTS
Yağlı peynirKg23,5023,5023,50HTS
Kuru soğanKg2,505,502,67HTS
TereyağıKg48,0053,0049,67HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Ticaret, Erzurum, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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