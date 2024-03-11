Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum'da Kadın Kaynakçılar Yetiştiriliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.