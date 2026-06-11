Erzurum'un Turizm Projeleri İmzalandı - Son Dakika
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Erzurum'un Turizm Projeleri İmzalandı

Erzurum\'un Turizm Projeleri İmzalandı
11.06.2026 17:29
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KUDAKA destekli projelerle Erzurum'un turizm potansiyeli ve kültürel değerleri güçlendirilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan "Erzurum İl Turizm Envanteri Hazırlanması" ve "Erzurum Kültürel Değerlerin Turizm Odaklı İçerik Geliştirme ve Etkinlik Danışmanlığı" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Erzurum'un turizm potansiyelini daha görünür hale getirmeyi ve kültürel mirasını etkinlik temelli turizm anlayışıyla güçlendirmeyi amaçlayan projeler, ilin sürdürülebilir turizm gelişimine önemli katkılar sunacak.

İmzalanan ilk proje çerçevesinde Erzurum'un tüm ilçelerini kapsayan kapsamlı bir turizm envanteri hazırlanacak. Teknik destek sürecinde ilin doğal, tarihi ve turistik değerleri detaylı şekilde kayıt altına alınarak dijital ve basılı envanter oluşturulacak. Hazırlanacak envanter çalışması; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunularak Erzurum'un turizm planlamasına önemli bir veri altyapısı sağlayacak. Böylece kentin turistik çekiciliklerinin daha etkin tanıtılması ve destinasyon tercihlerinde Erzurum'un daha fazla öne çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan ikinci proje ise Erzurum'un sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasın turizm perspektifiyle yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor. Özellikle Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin 107. yılı kapsamında gerçekleştirilecek 23 Temmuz Erzurum Kongresi Sempozyumu'nun profesyonel bir yaklaşımla planlanması amacıyla içerik geliştirme, program yönetimi ve konuşmacı planlaması alanlarında uzman danışmanlık hizmeti sağlanacak.

90 gün sürecek teknik destek çalışmalarıyla Erzurum'un ulusal düzeyde görünürlüğünün artırılması, kültür turizmi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesi ve etkinlik temelli turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

KUDAKA tarafından desteklenen iki proje sayesinde Erzurum'un kültürel ve turistik değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, kentin rekabet gücünün artırılması ve yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sunulması hedefleniyor. Bu çalışmalar aynı zamanda Erzurum'un sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'un Turizm Projeleri İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esra Efe Esra Efe:
    gençler artık bu tarz kültür etkinliklerine ilgi duymaya başladılar ki güzel de bence erzurum kongresi gibi tarihi olayları bu şekilde turizm açısından değerlendirmek mantıklı geliyor bana desteklemek lazım bu projeleri 0 0 Yanıtla
  • İsa Önen İsa Önen:
    bu turizm envanteri işi aslında iyi bir şey. ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz değil mi her şehir her il bunu yapıyor. gerçek soru şu erzurum turist çekebilecek mi çekemeyecek mi onu göreceğiz. projeler projedir sonuçta. 0 0 Yanıtla
  • Suat Karaca Suat Karaca:
    güzel güzel projeler yazıyorlar da sıradan erzurumlunun cebine bi kuruş giriyo mu onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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