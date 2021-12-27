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ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısı - Son Dakika

ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısı

27.12.2021 14:11
ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapanlara, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapanlara, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, dolar kurundaki artışla özellikle gıda fiyatlarının da arttığına dikkati çekerek, sonrasında kurda gerileme yaşanmasına karşın fiyatların düşürülmediğini belirtti.

Bu durumu "haksız kazanç" olarak nitelendiren ve bunun ticaret ahlakına uymadığını kaydeden Çelikus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda öncelikle ESDER üyesi esnaf kardeşlerimizden ve tüm esnaflarımızdan kur düşüşü sonrası, fiyatlarını kurun yükselmesinden önceki fiyatlarına çekmelerini istiyoruz. Bazı esnaflarımızın basında da yer aldığı şekilde devletin uyarısına, müşterilerin tepkisine gerek kalmadan gerekeni yaptığı görülmüştür. Ülke adına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ancak esnaf tek başına fiyatları düşürmede yeterli olmaz. Toptancıların, tedarikçilerin ve üreticilerin aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Dolayısıyla esnafımız ürünleri indirimli alırsa indirilmiş fiyatlardan satabilecektir."

Çelikus, market yöneticilerinin fiyatları düşürmeme konusunda ısrar ettiklerine işaret ederek, döviz kurundaki yükselişin ardından fiyatlara zam yapan bazı zincir marketlere "mutfaklarda çıkarttıkları yangını söndürmeleri" çağrısında bulundu.

"Ticaret Bakanlığı yetkilileri de bu işi amansız bir şekilde takip etmeli"

Ahilik ahlakının yaşatılmasının bu gibi olaylarda öne çıktığını bildiren Çelikus, dayanışmanın ve yardımlaşmanın göstergesi olarak herkesten üzerine düşeni yapmalarını istedi.

Çelikus, toplumsal barışın ancak bu şekilde bütün boyutlarıyla yaşanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretici, tedarikçi, esnaf, sanatkar, market, sanal pazar yerleri, ticaret erbabı, sanayici ve ticaret yapan herkesin helal bir para kazanması için kurun düşürülmesi ile birlikte fiyatlarını düşmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olup, piyasayı takip edip ve sosyal ağ uygulamaları gibi mecraları kullanarak Ticaret Bakanlığına, zabıtaya, esnaf odalarına ve ilgili yetkililere bildirmelerini söylüyoruz. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin de bu işi amansız bir şekilde takip etmesini, mutfaktaki ateşi söndürmelerini bekliyoruz. Haksız ve helal olmayan hiçbir kazanç, ne bunu sağlayana ne ailesine ne de ülkesine bir huzur getirir. Bu inançla ticaret erbabından hassasiyet bekliyorum."

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Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği, Ticaret, Döviz, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESDER'den ticaret yapanlara 'fiyatları düşürün' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısı - Son Dakika
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