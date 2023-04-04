ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması

04.04.2023 20:24
ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması

Et ve Süt Kurumu (ESK), mayıs sonuna kadar 50 bin baş canlı kesimlik sığırlardan elde edilecek karkasların satışının yapılacağını bildirdi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), mayıs sonuna kadar 50 bin baş canlı kesimlik sığırlardan elde edilecek karkasların satışının yapılacağını bildirdi.

ESK'nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, kesime hazır sığırlardan elde edilecek karkas satışının yapılacağı belirtildi.

Söz konusu karkas satışların fiyatlandırılması, canlı sığırların kilosu üzerinden yapılacağının kaydedildiği duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Satış, kesim sonrası elde edilecek karkasları (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) kapsamaktadır. Kesime hazır büyükbaş hayvanlar alıcılar tarafından limandan teslim alınacak ve Kurumumuzla anlaşmalı kesimhanelerde kesimini yaptıracaktır. 15-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan satışlar KDV hariç canlı kilogramı 90 lira olup daha sonraki satışlara ait tarih ve fiyat bilgileri kurumun internet sitesinden yayınlanacak. Başvurular 5 Nisan'dan 11 Nisan saat 17.00'a kadar yapılacak."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Liste kabarık! TFF, PFDK'ye sevk edilen isimleri açıkladı
21:46 Mesit Özil'den Erdoğan paylaşımı: Hamdolsun, gurur duyuyoruz
21:06 Hem suçlu hem güçlü! Oruç tutan futbolcuyu kadro dışı bırakan Nantes hocasına Demba Ba'dan alkışlık cevap
21:05 Ülke basınında bomba etkisi yaratan haber! Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor
20:56 Son Dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump hakim karşısında! Tutuklama kararı çıkabilir
20:35 Hatay'da moloz dökümüne karşı "yaşam nöbeti" başlatan depremzedeler biber gazıyla müdahale
20:27 Derbiden 48 saat sonra ilk paylaşım! Ali Koç ve Jesus'u el ele gören taraftar çıldırdı
19:25 Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti
18:50 Biden'dan Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından Türkiye ve Macaristan'a "İsveç" çağrısı: Onaylamanızı bekliyoruz
18:11 Finladiya'nın NATO'ya girmesinin ardından AK Parti'den İsveç'e mesaj: Taahhütlerin yerine getirilmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 22:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement