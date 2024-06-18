ESK, Kurban Bayramı için satılamayan kurbanlıkları satın alacak - Son Dakika
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Ekonomi

ESK, Kurban Bayramı için satılamayan kurbanlıkları satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak. ESK, alımı belirlenen tarifeye göre gerçekleştirecek ve hayvanları karkas et olarak satın alacak. Üreticiler, başvurularını en yakın ESK kombina müdürlüklerine yapabilecekler. Ödemeler ise en geç 3 iş günü içinde yapılacak.

18.06.2024 12:35
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Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ESK, söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilecekler.

Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak.

İlgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda, karkas et olarak satın alınacak.

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirilebilecekler.

ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280 lira, düvede 270 lira ve inekte 260 lira olarak belirlendi.

Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına yerli tosunda 320 lira, ithal tosunda 285 lira, düvede 305 lira ve inekte 295 lira olarak uygulanacak.

Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına koyunda 250 lira, keçide 140 lira oldu.

Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ESK, Kurban Bayramı için satılamayan kurbanlıkları satın alacak - Son Dakika

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