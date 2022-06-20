Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde, Yalova temaslarda bulundu

Arjantin-Türk Ticaret Odası tarafından Türkiye'de misafir edilen eski Arjantin Devlet Başkanı Eduordo Duhalde, Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Duhalde, ilk olarak Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinin ardından YTSO'ya geçen Duhalde, Oda Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Türkiye ve Arjantin arasında yapılabilecek ticari ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, günün anısına Duhalde'ye hediye takdim edildi.