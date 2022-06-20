Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde, Yalova temaslarda bulundu - Son Dakika
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Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde, Yalova temaslarda bulundu

20.06.2022 15:34
Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde, Yalova temaslarda bulundu

Arjantin-Türk Ticaret Odası tarafından Türkiye'de misafir edilen eski Arjantin Devlet Başkanı Eduordo Duhalde, Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Arjantin-Türk Ticaret Odası tarafından Türkiye'de misafir edilen eski Arjantin Devlet Başkanı Eduordo Duhalde, Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Duhalde, ilk olarak Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinin ardından YTSO'ya geçen Duhalde, Oda Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Türkiye ve Arjantin arasında yapılabilecek ticari ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, günün anısına Duhalde'ye hediye takdim edildi.

YORUMLAR
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Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: 'Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu... Son dakika haberleri: Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduorde Duhalde: 'Rusya - Ukrayna savaşı konusunda ABD'nin ve Avrupa'nın çok ciddi bir adımları yok. Erdoğan'da bu... Başkan Seçer, Moldova'da temaslarda bulundu Başkan Seçer, Moldova'da temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde, Yalova temaslarda bulundu - Son Dakika

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